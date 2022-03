Treni, caos sull'alta velocità Firenze-Roma. Assoutenti: «Fino a 2 ore di ritardi, vogliamo rimborsi per i viaggiatori»

Ancora una volta problemi tecnici sui nodi ferroviari di Firenze e Roma che stanno causando serie ripercussioni sul trasporto ferroviario con cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti per Alta Velocità e treni regionali. Lo denuncia Assoutenti, commentando l'ennesima giornata di passione per gli utenti delle ferrovie. «Guasti e problemi tecnici sulla rete dell'Alta velocità si stanno verificando con troppa frequenza, coinvolgendo le stesse aziende di trasporto ferroviario e migliaia di cittadini che pagano salati biglietti per viaggiare», afferma il presidente Furio Truzzi.

«Chiediamo a Rfi di aprire un tavolo con le associazioni dei consumatori sulle problematiche delle infrastrutture ferroviarie italiane, volto a studiare soluzioni in grado di garantire i servizi e tutelare i diritti dei passeggeri».

«Vogliamo inoltre che a tutti gli utenti coinvolti nei disagi odierni sia riconosciuto un indennizzo per i danni subiti, oltre al rimborso del biglietto come previsto dalla normativa vigente, e ci mettiamo a disposizione di chi, a causa dei problemi odierni, voglia avviare azioni risarcitorie nelle sedi competenti» conclude Truzzi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 10:37

