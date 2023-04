Treno deragliato a Firenze, centinaia di partenze cancellate. Ecco cosa succede

A Firenze stanotte un treno merci è deragliato. A seguito dell'incidente, la circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna. «La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello - si legge nella nota -. Svio che ha provocato danni all'infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone».

La situazione è particolarmente pesante perchè non ci sono alternative: di solito si blocca solo una linea alla volta (quella normale o quella dell'alta velocità) con i treni dell'Av che possono essere allora sviati sulla linea storica, ma il deragliamento di stanotte a Campo di Marte, stazione di Firenze da anni interessata a lavori di potenziamento per snellire la viabilità attorno al capoluogo toscano, rende ipossibile questo escamotage. Campo di Marte è una stazione di transito, mentre Santa Maria Novella è a "termine", a senso unico.

La tempesta perfetta insomma, perché le vie ferrate alternative per andare da Nord a Sud e viceversa prevedono il passaggio da Genova (ovvero 8 ore invece di 3 per andare da Roma a Milano) oppure da Falconara Marittima (Ancona) con tempi anche più lunghi: in entrambi casi le linee non sono certo adatte all'alta velocità.

