Auto avvolta dalle fiamme, ragazzo tenta invano di salvare una donna: dramma nel pisano

Una donna di 57 anni è morta all'interno della sua auto in fiamme. Troppo gravi le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di mercoledì 11 maggio, intorno a mezzogiorno, a Orciatico, in provincia di Pisa.

Dalle prime ricostruzione, la donna, originaria di Lajatico, nel pisano, è deceduta sul colpo forse a causa di un malore. La 57enne stava percorrendo la strada in via Nuova a Orciatico quando ha avuto un incidente e la sua macchina è finita fuori strada prendendo fuoco.

Da quanto si apprende, non ci sarebbero altre auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con l'attivazione anche dell'elisoccorso, ma per la donna, malgrado i tentativi di rianimarla, non c'è stato niente da fare.

Un ragazzo che passava in auto ha tentato di salvare la donna liberandola dall'abitacolo. Ma per lei non c'è stato niente da fare, purtroppo la 57enne era esanime. Sul posto è intervenuta anche un'automedica della Misericordia di Peccioli che ha tentato in ogni modo di rianimare la signora.

