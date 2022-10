Terremoto Firenze, scossa di 3.4 all'alba e gente in strada. Il sindaco: «Si è sentita bene, ma nessun danno»

di Redazione web

Terremoto a Firenze. La terra ha tremato all'alba nella città toscana. Alle ore 5.49 la rete dell'Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a sei km a nord di Borgo San Lorenzo (Firenze), a una profondità di 8 km.

Scossa di terremoto a Firenze

La sala Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha effettuato un monitoraggio ed è stato attivato il Centro intercomunale. Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, come confermato anche dal sindaco di Borgo San Lorenzo: «Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte», scrive su Facebook Paolo Omoboni. «Si è sentita bene. Siamo già attivi con la Ufficio Associato di Protezione civile del Mugello», ha aggiunto.

