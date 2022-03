Strage di Viareggio, a Firenze via al processo d'Appello bis ma si rischia subito un nuovo rinvio

Strage di Viareggio, parte oggi a Firenze il processo d'Appello bis ma si rischia subito un nuovo rinvio. Ecco cosa sta succedendo.

La prima udienza del processo d'Appello bis per il disastro ferroviario avvenuto alle ore 23:48 del 29 giugno 2009. Nella stazione sviò un treno merci, con il danneggiamento di una cisterna contenente gpl, la cui fuoriuscita innescò un incendio con esplosione causando 32 morti e un centinaio di feriti. Il nuovo appello è stato disposto dalla Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado per 16 imputati, tra i quali gli ex vertici delle Ferrovie Mauro Moretti, Michele Mario Elia, Vincenzo Soprano e Mario Castaldo, oltre a dirigenti e tecnici di aziende ferroviarie austriache e tedesche addette al controllo e alla manutenzione dei carri merci. Per questi imputati la Suprema Corte ha escluso l'aggravante sulle norme di sicurezza, non riconoscendo il disastro ferroviario come incidente sul lavoro e così facendo scattare di conseguenza la prescrizione per questo reato.

Ora la Corte di Appello di Firenze, presieduta dal giudice Angelo Grieco, nel processo bis dovrà rideterminare le pene delle condanne inflitte in precedenza, considerando che l'unico reato che viene contestato agli imputati è quello di disastro ferroviario. Nel corso del primo appello Mauro Moretti aveva rinunciato ad avvalersi della prescrizione. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, tuttavia, in occasione del rinvio Moretti dovrà confermare o meno l'intenzione di rinunciare alla prescrizione. Nel primo appello Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex Ad di Ferrovie dello Stato, era stato condannato a 7 anni di reclusione; Michele Mario Elia, ex Ad di Rfi, e Vincenzo Soprano, ex Ad di Trenitalia, a 6 anni; Francesco Favo, ex responsabile certificazione sicurezza di Rfi, a 4 anni; Emilio Maestrini, ex responsabile sicurezza di Trenitalia, a 4 anni; Mario Castaldo, ex direttore divisione di Cargo Chemical, a 6 anni; Daniele Gobbi Frattini, responsabile tecnico Cima riparazioni, a 4 anni; Paolo Pizzadini, manager di Cima Riparazioni, a 4 anni; Joachim Lehmann, supervisore di Junghental, a 7 anni e 3 mesi; Andreas Schroeter, tecnico di Junghental, a 6 anni e 10 mesi; Uwe Kriebel, operaio dell'officina di Junghental, a 6 anni e 10 mesi; Rainer Kogelheide, Ad di Gatx Rail Austria, a 8 anni e 8 mesi; Peter Linowski, Ad di Gatx Rail Germania, a 8 anni e 8 mesi; Johannes Mansbart, manager Gatx Rail Austria, a 8 anni; Roman Meyer, responsabile flotta carri di Gatx Austria, a 8 anni; Helmut Broedel, funzionario dirigente dell'officina Junghental di Hannover, 6 anni e 10 mesi.

Strage di Viareggio, subito un nuovo rinvio per il processo d'Appello bis?

Per un'eccezione presentata dai difensori degli imputati tedeschi, il processo di appello bis per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 iniziato stamani a Firenze rischia di essere subito rinviato per l'omessa traduzione in tedesco della sentenza della Corte di Cassazione. I legali degli imputati tedeschi hanno presentato eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancanza della traduzione, sulla quale adesso dovrà decidere la corte, presieduta da Angelo Grieco. I difensori illustrano alla corte i contenuti dell'istanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 10:53

