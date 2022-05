Strage di Capaci, Firenze omaggia Giovanni Falcone. Nardella: «Un grande italiano»

Firenze rende omaggio a Giovanni Falcone. Anche il capoluogo toscano ha aderito alla campagna dell’Anci per ricordare il 30esimo anniversario della strage di Capaci ed esattamente alle 17.57 il sindaco Dario Nardella, il Consiglio comunale e gli assessori si sono ritrovati sull’Arengario di Palazzo Vecchio per un minuto di raccoglimento.

Leggi anche > Firenze guarda al futuro con il Pnrr, Nardella: «Quasi un miliardo di euro di progetti»



«Abbiamo reso omaggio alla memoria di Giovanni Falcone - ha dichiarato il primo cittadino di Firenze -, un grande italiano, un grande uomo e un grande magistrato e abbiamo pianto insieme al resto delle città italiane, ricordando la sua scomparsa, quella di sua moglie e della sua scorta. Falcone diceva spesso che la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio e una fine. In questi anni lo Stato ha inferto colpi durissimi alla mafia, risalendo quasi sempre ai responsabili di quei terribili attentati che funestarono il nostro Paese tra il 1992 e il 1993, ma è ancora presto per poter affermare di aver cancellato Cosa nostra e le altre mafie dal nostro Paese».

«Purtroppo, la criminalità organizzata si trasforma e si adatta alle epoche e alle esigenze - ha proseguito Nardella -. Oggi non si manifesta come allora con episodi cruenti, ma continua a perpetrare crimini. Dobbiamo tenere alta l’attenzione, altrimenti queste cerimonie di ricordo non serviranno a nulla. Se vogliamo onorare davvero Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti gli uomini servitori delle Istituzioni che hanno perso la vita per combattere la mafia dobbiamo essere all’altezza del loro coraggio e della loro tenacia e della loro caparbietà».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA