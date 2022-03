Spaventati da colpi d'arma da fuoco, chiamano la polizia: fermati tre ragazzi di cui uno minorenne

Cittadini impauriti da colpi di arma da fuoco. E' quanto successo alle porte di Arezzo dove alcuni residenti hanno subito allertato la polizia a seguito dei forti e ripetuti colpi d’arma da fuoco. Come riporta la Nazione, gli abitanti del quartiere hanno inoltre segnalato che dalla zona degli spari, precisamente tra Indicatore e Talzano, avevano visto allontanarsi a forte velocità un macchina di colore rosso.

Dopo la chiamata dei residenti, avvenuta nel pomeriggio di giovedì, gli uomini della Squadra Mobile, che erano in zona impegnati nella consueta attività di prevenzione ai reati predatori, hanno bloccato la stradina che da Talzano scende verso Indicatore, riuscendo a fermare la macchina rossa perfettamente corrispondente a quella segnalata. A bordo della macchina si trovavano 3 ragazzi , di cui uno minorenne. Dopo la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato, nascosta sotto il tappetino del sedile posteriore, una pistola apparentemente a salve, fedele riproduzione del modello Glock. Con un controllo più accurato, è stato accertato che in realtà la pistola era stata modificata sostituendo la canna, rendendola quindi in grado di sparare come un’arma comune da sparo. Secondo le prima ricostruzioni, è probabile che i tre ragazzi si siano recati presso il boschetto, da dove poi si sono sentiti gli spari, per provare l’arma. Inoltre, ii ragazzo minorenne è stato trovato con un involucro di circa 30 grammi di hashish : è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per porto di arma clandestina e affidato ai propri genitori.

