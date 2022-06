Sparatoria a Firenze, trovata la pistola. Un 72enne arrestato dai carabinieri

Sparatoria a Firenze: trovata in un cespuglio l'arma da cui sono stati esplosi i proiettili ieri pomeriggio, in via Baracca.

Leggi anche > Firenze, sparatoria in un palazzo: feriti due uomini, uno è grave

I carabinieri hanno arrestato un 72enne italiano, Francesco Vescovo, che si trovava agli arresti domiciliari: sarebbe lui l'uomo che ieri, intorno alle 13.30, ha sparato, rimanendo anche ferito. L'altro ferito è un 52enne, Luigi Innocenti, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Careggi. Entrambi gli uomini sono pregiudicati.

I militari dell'Arma hanno anche ritrovato una pistola calibro 7.65 in un cespuglio nei pressi del condominio di via Baracca e cinque bossoli dello stesso calibro, tra il pianerottolo e l'ingresso dell'appartamento del 72enne. Secondo quanto è stato ricostruito i due uomini, che avrebbero avuto una furiosa discussione, si sarebbero affrontati esplodendo almeno 5 colpi di arma da fuoco che hanno ferito entrambi, uno in maniera grave. Sono in corso le indagini per accertare il movente della sparatoria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA