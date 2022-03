Si ribalta con l’auto: Valentina, giovane manager, muore a 37enne

Tragedia a Poggio Tempesti, nel comune di Cerreto Guidi (Firenze). Un’auto è finita fuori strada e dopo vari ribaltamenti ha fermato la sua corsa in un vigneto nelle campagne toscane. All’interno dell'auto, c'era Valentina Piras, aveva 37 anni e risiedeva nel comune di Campi Bisenzio. L'incidente è avvenuto nel cuore tra il 15 e il 16 marzo e, come riporta la Nazione, la donna è stata ritrovata dentro la sua vettura, un’Audi A3, intorno alle 6 di mattina.

Secondo i primi accertamenti, Valentina sarebbe morta qualche ora prima del ritrovamento. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di cosa sia veramente successo lungo via Torribina. A fare la drammatica scoperta è stata la compagna della vittima che, non vedendola tornare, è andata a cercarla. Guidata probabilmente dall’istinto ha percorso la strada che Valentina Piras effettuava tutti giorni per andare a lavoro. La 37enne lavorava per l’azienda Balenciaga, dove la campigiana era già una manager affermata con una carriera in ascesa e tanti sogni e progetti.

Non appena la compagna ha lanciato l’allarme sul posto sono arrivati una ambulanza e i vigili del fuoco. I sanitari del 118 però non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. I pompieri, invece, hanno lavorato per estrarre il corpo dall’abitacolo dell’auto. I carabinieri della stazione di Cerreto Guidi hanno raccolto tutti gli elementi per cercare di ricostruire la dinamica del terribile incidente.

Tutto è avvenuto in piena notte, quando lungo quella strada sono poche le automobili di passaggio. Probabilmente non ci sono neppure testimoni dell’accaduto. Per cercare di fare chiarezza sulle cause che hanno condotto l’auto della giovane manager fuori strada la salma è stata trasferita a medicina legale a Firenze. Il pubblico ministero di turno ha anche disposto il sequestro del mezzo. Oggi (sabato) il corpo della giovane sarà riconsegnato alla famiglia e domani (domenica) sono stati fissati i funerali, alle 15.00, nella chiesa di Santo Stefano a Campi Bisenzio.

Valentina Piras era l’ultima di quattro figli di una famiglia semplice e molto unita. La mamma Iolanda gestisce da oltre vent’anni un negozio di alimentari nel centro di Campi, dove si fa ancora fatica a credere che la giovane manager non ci sia più. Purtroppo, l’incidente mortale dell’altra notte è il secondo, a distanza di pochi mesi, nel territorio comunale di Cerreto Guidi. Nella notte di domenica 19 settembre infatti, in via Piave, perse la vita il 21enne Devinson Bregu. Anche in quel caso la sua vettura uscì fuori strada per poi schiantarsi contro un albero.

