Si barrica in casa e tiene in ostaggio i familiari: bloccato dai carabinieri

Lunghi minuti di terrore per una famiglia presa in ostaggio da un loro parente, che si era barricato in casa. È accaduto questa mattina a Massa: per liberarli, è stato necessario l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco.

L'uomo, esagitato, si era barricato in casa, un appartamento in una palazzina del centro di Massa, tenendo in ostaggio i suoi familiari. I carabinieri del Norm sono riusciti a far rilasciare i familiari, dopo alcune trattative, e poi hanno fatto irruzione nell'appartamento, con l'ausilio dei vigili del fuoco. A quel punto, l'uomo è stato immobilizzato e portato al pronto soccorso dell'ospedale per i dovuti controlli. Sono ancora in corso gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 15:13

