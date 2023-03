Scuola, sondaggio Yoodata: «Per il 57% gli insegnanti dovrebbero astenersi da valutazioni politiche»

''Per il 57% degli italiani gli insegnanti dovrebbero completamente astenersi dall'esprimere pubblicamente qualsiasi valutazione politica''. E' quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Swg, realizzato a febbraio 2023 (su un campione rappresentativo nazionale), in relazione in particolare al caso della preside di Firenze, Annalisa Savino, che scrisse una circolare a commento della rissa tra ragazzi avvenuta davanti a un liceo di Firenze.

Proprio partendo da questo sondaggio l'istituto Yoodata ha effettuato un approfondimento sperimentale sul testo della lettera della professoressa Savino ponendo la domanda: ''La preside Savino ha alluso, magari involontariamente, a qualche forza politica in particolare (venendo quindi meno al principio di neutralità)?''. Per rispondere a questa domanda, è stata organizzata una ricerca empirica, che ha impiegato, come materiale stimolante, proprio il testo della lettera della preside. In particolare, ci si è concentrati sul seguente periodo: ''Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa ma non è andata così''.

A un campione bilanciato di 120 soggetti (numerosità sufficiente per quello che tecnicamente è un test di decodifica semantica), nella fascia di età dai 20 ai 55 anni, intervistati personalmente, è stata posta la domanda che segue, dopo aver fatto loro leggere la lettera. Ciascun soggetto ha ricevuto un foglio con la lettera e il testo della domanda, con la richiesta di rispondere in modo anonimo, piegare il foglio e riporlo in un'urna, simulando la procedura che si utilizza negli exit poll proprio per garantire agli intervistati il più assoluto anonimato e quindi, di converso, la massima libertà di espressione possibile. Secondo quanto emerso, la preside faceva riferimento ''all'attuale maggioranza di centrodestra, in particolare a Lega e Fdi'' secondo l'88% degli intervistati, ''ad altre forze politiche per l'8%'' e ''a nessuna forza politica in particolare per il 4%''.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 16:53

