Firenze, terrore in pieno centro: ragazza presa a schiaffi e rapinata in strada

Aggredita una ragazza di 23 anni in piena notte nel centro di Firenze: è stata rapinata dei due cellulari che aveva nella borsa. È stata la giovane a chiamare i carabinieri intorno alle 5.50, intervenuti in Borgo Pinti a seguito della richiesta. La 23enne ha riferito che, alle precedenti ore 4.00 circa, mentre si trovava in strada in compagnia di alcuni amici nei pressi di un locale in via Pandolfini, era stata schiaffeggiata da un uomo che le aveva rubato i due telefoni cellulari dalla borsa, dileguandosi poi a piedi nelle vie limitrofe.

Sono in corso le indagini a cura della stazione dei carabinieri degli Uffizi per rintracciare l'autore dell'aggressione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 15:59

