Saranno Famosi nel Vino: a Firenze sbarca il primo talent show delle etichette «giovani»

Cambiare l’approccio al mondo dell’enologia e mettere letteralmente in passerella le bottiglie di vino. È quanto si propone di fare «Saranno Famosi nel Vino» il nuovo evento/format in programma alla Stazione Leopolda di Firenze sabato 3 e domenica 4 dicembre. Un vero e proprio talent show che metterà insieme i migliori vini italiani creati nelle ultime cinque vendemmie e le migliori cantine sorte negli ultimi dieci anni.

L’inaugurazione della kermesse «Saranno Famosi nel Vino si terrà sabato 3 dicembre alle 11,00 alla presenza delle Istituzioni e del Sottosegretario all’Agricoltura Senatore Patrizio Giacomo La Pietra. Un'iniziativa che si distingue dalle altre che si indirizza al nuovo appassionato ed esperto di vino, con l'indole da esploratore, cercando di imparare novità importanti. Un mix di esperienze partecipate che arricchiscono l'esperienza di chi è alla ricerca di nuovi gioielli enologici ancora poco noti.

La rivoluzione

«La rivoluzione dell’evento riguarda non solo i visitatori, ma anche il mondo dei produttori: per le cantine partecipanti si tratta di un vero e proprio 'corso per diventare famosi'. Le esperienze si concentreranno su come valorizzare la parte immateriale delle loro ottime bottiglie e saranno quattro momenti in cui i produttori impareranno qual è il punto di forza del loro vino con un campione sommelier di Ais Toscana, sperimentando l’importanza di foto fatte da un professionista, svolgendo un’intervista TV con chi insegna a rispondere con efficacia e rapportandosi a un wine influencer, giungendo a capire l’importanza dei social media per comunicare», spiega Donatella Cinelli Colombini, tra gli ideatori del format Saranno Famosi nel Vino.

Esperienze a confronto

Saranno oltre 120 le aziende partecipanti da tutta l’Italia. Dalla Puglia al Friuli, passando per la Campania e l’Umbria. La Toscana sarà la regione più rappresentata, grazie anche al fermento dei giovani imprenditori del settore e alle politiche regionali rivolte proprio al ricambio generazionale. Per i winelover, quindi, tantissime giovani etichette dei partecipanti, oltre a piccole prelibatezze gastronomiche soprattutto incentrate sull’olio di oliva extravergine grazie alla collaborazione con il Consorzio dell’Olio Toscana IGP. Inoltre i sommelier di AIS Toscana proporranno tre esperienze, pillole sulla degustazione organolettica di vini e anche un assaggio bendato che aiuta a capire le proprie capacità percettive e un wine tour tra le cantine partecipanti, guidato da un sommelier professionista. Non solo assaggi, ma anche acquisti visto che le aziende presenti potranno anche vendere il prodotto.

Evento di qualità

«Un evento di alta qualità che punta a dare spazio ai migliori vini e alle nuove tendenze emergenti», ha spiegato l’assessore a commercio e attività produttive Giovanni Bettarini. «È un onore per Firenze ospitare un appuntamento che dà spazio ai giovani e alle cantine del futuro e che porta a Firenze un turismo di alta qualità come quello che segue gli eventi enogastronomici».

