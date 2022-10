Incidente in moto contro un albero: morto Ruben Guasti, baby calciatore 17enne

Tragedia nel Mugello, Toscana. E' morto durante la notte Ruben Guasti, il giovane calciatore dello Spartaco Banti Barberino, dopo un drammatico incidente avvenuto a Campi Bisenzio. era in sella alla sua moto lungo via di San Quirico quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo andando a finire la sua corsa contro un albero. E' successo ieri sera poco prima di mezzanotte all'altezza della pasticceria 'Tutto Bene'. Come riporta La Nazione, originario di Barberino di Mugello, Ruben aveva compiuto 17 anni da un mese.

Leggi anche > Malore in campo durante l'allenamento: grave un calciatore 14enne, operato per un'emorragia

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica di Sesto Fiorentino e l'equipaggio India 11. I medici hanno tentato con ogni mezzo di rianimare il giovane, purtroppo non è stato possibile perchè le ferite riportate nelle scontro erano troppo gravi. Sono stati fatti intervenire nel soccorso anche i vigili del fuoco. Non risultano, secondo quanto appreso al momento, altri veicoli coinvolti. Sono i corso gli accertamenti sulla dinamica e sulle cause del sinistro.

L'omaggio a Ruben

Alla notizia della morte di Ruben Guasti, tutte le partite delle squadre Banti Barberino sono state annullate. Anche la Fortis Juventus 1909 ha dedicato a lui un pensiero: «Dopo un paio di stagioni disputate con i nostri colori Ruben era in forza da due anni allo Spartaco Banti Barberino. Alla famiglia Guasti e alla società del presidente Nencini le nostre più sentite condoglianze».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA