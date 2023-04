Rissa a Firenze con i tifosi del Lech Poznan: volano transenne in discoteca, cosa è successo VIDEO

di Redazione Web

Notte tutt'altro che tranquilla quella di alcuni tifosi polacchi giunti a Firenze per assistere alla gara di ritorno di Conference League. Un gruppo di ultras del Lech Poznan, infatti, in attesa di raggiungere lo stadio Artemio Franchi per assistere alla partita contro la Fiorentina, hanno dato vita a una rissa in pieno centro del capoluogo toscano. Davanti alla celebre discoteca Yab, sono volate le transenne in uno scontro che ha visto protagonisti anche i buttafuori del locale.

Rissa tra tifosi a Firenze

Alcuni supporters del Lech Poznan, in evidente stato alterato - probabilmente a causa dell'uso eccessivo di alcol -, si sono scontrati con i buttafuori del locale. Una breve colluttazione in cui sono volate transenne e in cui i bodyguard hanno respinto il tentativo di ingresso nella discoteca. A rendere nota la notizia ci ha pensato la pagina social Welcome To Florence, esperta nel segnalare i casi di degrado di Firenze.

Il video virale

In poche ore il video pubblicato su Instagram è divenuto virale. Nel breve filmato si può notare come i tifosi sfidino i buttafuori della discoteca cercando di sfondare la recinzione, ma la reazione di uno dei due buttafuori li convince a desistere. L'uomo prende una transenna e la scaglia con forza contro il gruppo di tifosi, fortunatamente, senza colpire nessuno. Secondo una prima ricostruzione, però, lo scontro non avrebbe nessuna attinenza con il match valevole per la semifinale europea. E all'arrivo delle forze dell'ordini i tifosi si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

L'allerta

Dopo il 4 a 1 dell'andata in favore della Fiorentina e qualche polemica avanzata dalla squadra polacca, i supporters polacchi hanno deciso di giungere in massa - più di duemila - a Firenze per cercare di sostenere la squadra, nonostante il grande svantaggio. E adesso l'allerta è alta in vista dell'incontro che avrà inizio alle 18:45.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 15:47

