Ricky Bibey, il rugbista professionista trovato morto in hotel: tragico gioco erotico

L'uomo trovato morto in hotel nel cuore di Firenze, forse per un gioco erotico finito in tragedia, era uno sportivo famoso in Inghilterra. Si tratta del giocatore di rugby Ricky Bibey, 40 anni, ex professionista con alle spalle una carriera di livello. Il medico legale Martina Focardi, presente al sopralluogo nella città toscana, non si è sbilanciata in alcuna ipotesi, anche perché bisogna ancora fare luce su una serie di aspetti. Esclusa, tuttavia, la presenza di residui di sostanze stupefacenti all'interno della stanza dell'albergo nel centro di Firenze, così come il coinvolgimento di terzi.

MORTO IN HOTEL: ERA UN SPORTIVO FAMOSO

Bibey aveva esordito nel 2001 con i Wigan Warriors, ma ha militato anche nei Leigh Centurions, St Helens e Wakefield Trinity. Una carriera importante: ha vinto due volte la Challenge Cup. La sua morte ha suscitato commozione e ricordi emozionati da parte dei club per cui aveva giocato. Rendendo omaggio al loro ex giocatore, un portavoce di Wakefield ha dichiarato su Twitter: "I Trinity sono rattristati nell'apprendere della morte dell'ex Ricky Bibey, 40 anni. Ricky ha giocato per il Trinity tra il 2007 e il 2009, facendo 60 presenze. Inviamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Ricky in questo momento difficile".

Wigan Warriors are deeply saddened to learn of the passing of former prop forward, Ricky Bibey.



Between 2001-2003, Ricky played 42 games for Wigan and was part of the 2002 Challenge Cup winning squad.



We send our condolences to Ricky's family and friends at this sad time.



❤ pic.twitter.com/BHEQqExAXd — Wigan Warriors 🍒⚪️ (@WiganWarriorsRL) July 17, 2022

Anche il Leigh East, il club in cui Bibey ha esordito da junior, ha avuto parole gentili per la sua famiglia. In un tweet, il portavoce del club ha dichiarato: "Tutti nel club sono rattristati di sapere della morte del nostro ex junior Ricky Bibey, morto in vacanza. Ricky ha giocato professionalmente per diversi club tra cui Leigh, Wigan, St Helens e Wakefield. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo triste momento".

MORTO IN HOTEL: SI INDAGA SUL GIOCO EROTICO FINITO MALE

Il rugbysta è stato trovato senza vita a Firenze, all'interno di una camera di un albergo di vicolo dell'Oro, vicino al Ponte Vecchio. La sua compagna, con una serie di ferite sul corpo, è stata portata in ospedale e operata. La coppia di turisti inglesi, arrivati nel capoluogo toscano nella giornata di venerdì 15 luglio, aveva preso alloggio all'Hotel Continentale per una vacanza di qualche giorno. Stando a una prima ricostruzione l'uomo, 40 anni, sarebbe morto in seguito ad un infarto, mentre la donna, 45 anni, avrebbe ferite gravissime la cui natura al momento non è del tutto chiara.

Sono due le ipotesi privilegiate dall'indagine in corso per fare luce sull'accaduto: una lite culminata in tragedia oppure gioco un erotico finito male, anche se quest'ultima sembra la più probabile. Da quanto si è appreso a dare l'allarme sarebbe stata la stessa compagna dell'uomo e non come apparso in un primo momento un'addetta alle pulizie.

MORTO IN HOTEL: COME STA LA COMPAGNA DI RICKY BIBEY

La 45enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è stata sottoposta ad un intervento: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul corpo dell'uomo ci sarebbero i segni di una colluttazione o più probabilmente del gioco erotico a cui si era sottoposto. Nella stanza ci sarebbero diverse tracce di sangue. Sul posto è arrivata la polizia, anche con l'ausilio della scientifica e della squadra mobile che sta conducendo le indagini. La turista inglese non è stata ancora sentita perchè sedata in ospedale.

