Red Bull Abestone, arriva l'hard enduro sull'appenino toscano: ecco quando si sfideranno i migliori al mondo

Dopo il clamoroso successo del 2021, la splendida cornice dell’Abetone in Toscana vedrà sfidarsi i migliori piloti al mondo della disciplina tra sole, pietre e tanta adrenalina. Il Red Bull Abestone è pronto a tornare con la spettacolare gara di hard enduro che vedrà impegnati i migliori motociclisti al mondo, tra cui Michele Bosi, organizzatore e campione di fama mondiale.





L'8, il 9 e10 luglio torna il Red Bull Abestone, il quarto round del Campionato mondiale FIM Hard Enduro che si svolgerà, per il secondo anno, sullo splendido scenario dell’Appennino toscano in un week end che si preannuncia rovente e ricco di adrenalina. La gara nasce da un’idea di Michele Bosi, campione italiano con un curriculum che vanta oltre 50 partecipazioni a gare mondiali. I migliori protagonisti dell’Hard Enduro Mondiale sono pronti a scaldare gli animi del pubblico per un evento che si preannuncia unico e imperdibile per tutti gli appassionati.



La novità dell’edizione 2022 è che tutti i piloti partiranno dallo stesso livello e solo sulla base dei tempi fatti registrare durante i turni di qualifiche JUST1 verrà deciso a quale finale potranno accedere. I 30 migliori piloti correranno la finale A LIQUI MOLY mentre i restanti, sempre in base ai tempi delle qualifiche, verranno divisi in quattro categorie: Gold, Silver, Bronze, Iron e accederanno alla finale B MITAS.



La quarta tappa del FIM Hard Enduro World Championship si preannuncia ricca di interesse: il campione della KTM Manuel Lettenbichler sta recuperando lo svantaggio nei confronti del campione in carica Billy Bolt su Husqvarna Motorcycles e dello spagnolo Mario Roman su Sherco: sono sicuramente loro i favoriti per la vittoria finale. Senza dimenticare la leggenda Graham Jarvis, voglioso di rivincita dopo la squalifica dell'Erzberg Rodeo, Alfredo Gomez, quarto in campionato ed i giovani Walkner, Kabakchiev, Green. Occhi puntati anche sui piloti italiani Goggia, Bregoli e Grossi.

IL PROGRAMMA



- Venerdì 8 Luglio: la giornata di warm up dedicata alle ricognizioni di percorso e alle prove libere utili per prendere confidenza con il terreno toscano.

- Sabato 9 Luglio: si inizia a fare sul serio con due turni di qualifiche JUST1 e per i migliori sedici gran finale di giornata con lo spettacolo dello “Straight Rhythm” in piazza all'Abetone.

- Domenica 10 luglio: finale B Mitas (ore 09:00) e finale A LIQUI MOLY.



Tre giorni di gara, tre giorni di festa: una miscela che rende la competizione davvero unica nel suo genere.



Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 17:44

