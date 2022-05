Rapina da film a Firenze, svaligiata una gioielleria: i ladri sono passati dalle fogne

Una rapina da film nel vero senso della parola, perché ricorda il film I mitici - Colpo gobbo a Milano, con Claudio Amendola, Ricky Memphis e una giovanissima Monica Bellucci. Accade a Firenze dove una gioielleria nella centralissima via Por Santa Maria, a due passi da Pontevecchio, è stata svaligiata da un gruppo di ladri che sono entrati dalle fogne: un colpo da circa mezzo milione di euro.

Firenze, terrore in pieno centro: ragazza presa a schiaffi e rapinata in strada

I ladri hanno fatto razzia dei preziosi che erano esposti nelle vetrine. Non sarebbe stata invece aperta la cassaforte. Il colpo, messo a segno presumibilmente nella notte, è stato scoperto poi stamani intorno alle 10 alla riapertura del negozio, Gold&Florence. All'apparenza tutto sembrava normale, nessun segno di effrazione, ma alzata la saracinesca l'addetta ha scoperto quanto era accaduto: svuotate le vetrine e nel pavimento un'apertura che conduce alle fogne.

Le indagini sono condotte dalla polizia, intervenuta con le volanti, la squadra mobile e la scientifica. Sempre le fogne - trovato aperto un tombino all'interno del negozio - sarebbero la via di fuga degli autori del colpo: non sarebbero stati rilevati segni di effrazione sulla porta del negozio. Secondo una prima stima, scrive l'ANSA, l'ammontare del colpo è di circa 500mila euro.

Da quanto appreso, nel negozio sarebbe anche suonato l'allarme ieri sera intorno alle 21.30: sarebbero intervenute le guardie della società di vigilanza privata a cui il sistema è collegato ma non sarebbe stato notato nulla di strano. Il negozio ha saracinesche non a maglie ma a elementi ciechi, che coprono le vetrine: dall'esterno non era possibile accorgersi se qualcuno era all'interno se non alzando la serranda. Intanto, per ricostruire in che area della città i ladri hanno avuto accesso al cunicolo delle fogne che li ha poi portati fin dentro il negozio, interpellati anche tecnici che dovranno coadiuvare la polizia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA