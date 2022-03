Rapinati con il coltello due 14enni in via della Scala, circondati da tre uomini

La polizia sta indagando su una rapina in strada a due 14enni, che sono stati minacciati con un coltello da tre uomini di origine straniera, avvenuta ieri sera intorno alle 20 nel centro storico di Firenze, in via della Scala. I due ragazzini stavano aspettando alcuni amici quando sono stati accerchiati dai tre che li hanno minacciati mostrando il coltello per derubarli dei cellulari e dei contanti che avevano.

Poi il terzetto si è allontanato. I ragazzini, impauriti, sono tornati a casa per raccontare l'accaduto ai genitori ed è stato chiesto l'intervento della polizia. Oggi è stata formalizzata denuncia.

