Vede una ragazza alla guida, la insegue e tenta di violentarla: 39enne arrestato

Ha visto una ragazza di 21 anni alla guida e ha cercato, in tutti i modi, di compiere la violenza sessuale. È quanto accaduto nella serata di sabato 6 maggio a Calenzano, in provincia di Firenze, dove un uomo di 39 anni si è reso protagonista di un inseguimento ai danni della vittima, prima di tentare lo stupro.

Vede una ragazza, la insegue e tenta di violentarla: arrestato

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, dopo aver tentato di aggredire la giovane. Secondo quanto reso noto dai carabinieri, la 21enne fiorentina stava guidando per andare a trovare gli zii quando, lungo la strada, l'uomo le si è avvicinato a bordo della sua vettura.

In pochi istanti l'uomo avrebbe chiesto alla giovane di seguirlo, facendola spaventare. La ragazza è subito ripartita, scappando, ma l'uomo non ha desistito. L'aggressore ha iniziato un vero e proprio inseguimento per fermare la studentessa.

Tentata violenza

Dopo averla affiancata più volte, il 39enne con una denuncia alle spalle per lesioni, le ha tagliato la strada ed è sceso dalla vettura che stava guidando. La ragazza, nel frattempo paralizzata alla guida della propria auto, non è riuscita a fuggire e così l'uomo ha avuto il tempo di aprire la sua portiera e di salire dal lato del passeggero. Ma la giovane è riuscita a divincolarsi e fuggire.

Arrestato

Dopo essersi allontanata, ha chiamato lo zio che ha subito avvertito i soccorsi e si è precipitato dalla nipote. Nonostante la ragazza sia stata raggiunta dal parente, il 39enne ha proseguito nel suo tentativo di violenza gettando a terra più volte la giovane. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo è stato immobilizzato e arrestato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 12:15

