Quirinale, consegnata la Carta di Firenze a Mattarella: il documento scritto dai Sindaci e Vescovi del Mediterraneo

La Carta di Firenze arriva in Quirinale. Sostenere il valore del lavoro e delle persone come luogo di realizzazione delle più profonde aspirazioni umane; credere nella biodiversità delle forme d’impresa; promuovere la diversità e l'inclusione sociale; valorizzare l'impresa come luogo di creatività e di benessere; investire nell’educazione e nella promozione umana: sono alcuni degli obiettivi della «Carta di Firenze per l'Economia Civile», redatta in occasione dell'incontro epocale dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo.

Leggi anche > Firenze si schiera contro il bullismo: la polizia municipale in classe per prevenire il fenomeno

Al @Quirinale, insieme al Presidente della @UCSCEI Card. Bassetti e al nostro arcivescovo Card. Betori, abbiamo consegnato al Presidente Mattarella la "Carta di Firenze", il documento redatto in occasione dell'incontro epocale dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo. pic.twitter.com/YpWF1CgdRT — Dario Nardella (@DarioNardella) April 6, 2022

A darne notizia è stato il primo cittadino di Firenze, sul suo profilo Twitter. Dario Nardella, insieme al presidente della Cei e all'Arcivescovo di Firenze, hanno consegnato il documento al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una consegna simbolica del documento redatto insieme ai Sindaci e i Vescovi del Mediterraneo lo scorso febbraio.

Dario Nardella ha commentato: «Al Quirinale, insieme al Presidente della Cei, il Cardinale Bassetti e al nostro arcivescovo Cardinale Betori, abbiamo consegnato al Presidente Mattarella la "Carta di Firenze", il documento redatto in occasione dell'incontro epocale dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA