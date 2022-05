Pulisce il garage e trova una bomba a mano: paura per un'anziana di Lecco

Stava riordinando il garage di casa quando si è trovata davanti a una bomba a mano. Questa lincredibile scoperta fatta da un'anziana di Mandello, in provincia di Lecco, venerdì 15 maggio mattina in una casa di via Risorgimento. Dalle prime ricostruzioni, la donna stava riordinando il proprio box quando si è preoccupata del ritrovamento della bomba a mano.

La donna ha subito contattato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivati i carabinieri e gli artificieri che hanno portato via l'ordigno. Si tratterebbe di una bomba a mano di tipo Srcm di piccole dimensioni, in dotazione alle forze armate durante le esercitazioni. Molto probabilmente la bomba apparteneva al marito della donna, morto qualche anno fa: l'uomo infatti era stato in passato un militare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 19:22

