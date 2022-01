«Proverbi Danteschi: ieri e oggi», a Firenze l'iniziativa per celebrare il settimo centenario dalla morte del genio

Proseguono le iniziative per le celebrazioni del settimo centenario dalla morte di Dante. Da giovedì 13 gennaio prende avvio il progetto «Proverbi Danteschi: ieri e oggi», nato dal protocollo d’intesa tra l'Accademia della Crusca, la società Dante Alighieri Comitato di Firenze e l'Ufficio Regionale Scolastico.

«La finalità del progetto è veramente interessante - ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani - in quanto volto non solo all’approfondimento dell’opera di Dante, ma alla sua attualizzazione, dimostrandone la continuità. Mi complimento con l’Accademia della Crusca, che da anni studia i proverbi nella loro complessità, permettendo in questo caso l’individuazione dei modi di dire nell’opera di Dante ereditati dalla nostra epoca; profondo riconoscimento va anche all’attività svolta dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Firenze, nella persona della sua Presidente Antonia Ida Fontana, nella difesa e conoscenza della lingua italiana, che ha voluto evidenziare quanto l’uso dell’italiano contemporaneo presenti modi di dire creati direttamente dal genio di Dante».

Il progetto coinvolgerà numerose classi delle scuole secondarie di secondo grado in Toscana e sarà presentato, il 13 gennaio, all’Università degli studi di Firenze con la lezione del professor Marco Biffi docente di linguistica italiana.

