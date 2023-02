Primarie Pd, Bonaccini sabato 18 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze: presente il sindaco Nardella

Stefano Bonaccini contro Elly Schlein. La resa dei conti per la guida della segreteria del Pd sta per arrivare. Domenica 26 febbraio gli iscritti (e in non iscritti che dichiareranno di essere in linea con le idee del partito) potranno votare dalle 8 alle 20 per eleggere il successore di Enrico Letta. I candidati stanno chiudendo la loro "campagna elettorale" e si preparano alla decisione finale.

Il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini sarà a Firenze sabato 18 febbraio e parlerà al Nelson Mandela Forum. L'appuntamento è alle 18. A sostenerlo ci sarà anche il sindaco della città toscana, Dario Nardella.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 19:41

