Scritte no vax e no green pass alla Cgil: «Il vandalismo non si ferma»

Atti no vax di giovani vandali. E' quanto avvenuto a Chiesanuova, Prato, dove la sede della Cgil di via Dora Baltea è stato imbrattata di scritte a spray con la vernice rossa contro i sindacati, i vaccini, il green pass. Come comunica la Nazione, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo ha commentato: «Purtroppo, anche in un momento così drammatico, non si ferma la spirale del vandalismo che questa volta ha colpito la Cgil di Chiesanuova, a Prato».

«Voglio esprimere la mia ferma condanna per questo episodio; il tenore delle scritte lo rende associabile a posizioni no vax, ma queste espressioni travalicano ogni posizione, sono solo violenza verbale. Piena solidarietà al sindacato davanti a questi atti vigliacchi i cui responsabili spero vengano rapidamente identificati».

Non lontano, tra via Liliana Rossi e via Baracca ma anche alla rotonda di ponte Datini, da mesi ci sono scritte (spesso deliranti) di matrice no vax a imbrattare strade e marciapiedi. Ieri mattina le scritte dello stesso tenore erano state realizzate dai vandali alla scuola Capitini di Agliana.

