Firenze, imbratta Ponte Vecchio con un pennarello: la frase d'amore della turista fa scattare la maxi multa

Una turista, in visita a Firenze, ha pensato bene di imbrattare uno dei simboli del copoluogo toscano con una frase d'amore. La giovane spagnola ha scritto con un pennarello su un muro di Ponte Vecchio, ma prima di completare l'opera è stata bloccata dalla polizia municipale. Una bravata che potrebbe costare carissimo alla 22enne che, dopo la denuncia, rischia di dover pagare una maxi multa.

La bravata

La bravata è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio, intorno a mezzogiorno, quando una pattuglia in servizio sul celebre ponte che attraversa l'Arno ha colto sul fatto una ragazza che, con pennarello nero indelebile, stava scrivendo una frase d'amore su un muro della storica struttura. La 22enne è stata identificata ed era in visita in Italia con due sue amiche. Per la giovane è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di monumento storico ai sensi del codice penale, reato per il quale rischia la reclusione fino a cinque anni e una sanzione da 2.500 a 15mila euro.

Non è la prima volta

A Firenze non è la prima volta che un turista si rende protagonista di un gesto simile sul Ponte Vecchio. Nel 2020, infatti, un giovane turista statunitense non si era fatto nessuno scrupolo a imbrattare le mura del ponte con un pennarello: era stato però scoperto dagli agenti di polizia municipale che l’hanno multato, prima di imporgli di riparare il danno, pulendo con acqua e spugna. Più recentemente, invece, un 34enne della California è arrivato a percorrere il Ponte Vecchio con una Fiat Panda. L'episodio che risale al mese scorso, ha fatto scattare la multa di oltre 500 euro per il protagonista che dichiarò di non essersi reso conto di essere sopra il ponte simbolo di Firenze.

