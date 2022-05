Paura a Firenze, lite alle Cascine: esplosi due colpi di pistola, uomo in fuga

Attimi di terrore a Firenze. Questa mattina, giovedì 19 maggio, al parco delle Cascine una lite avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. All'altezza della fermata della tramvia «Monni», è scoppiato un diverbio tra due persone che è degenerato fino all'esplosione di due colpi di pistola.

Leggi anche > Firenze, tenta di rubare le monetine dalla Fontana del Porcellino: denunciato un 35enne

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito perché i colpi sono stati esplosi in aria. Ma tra le persone si è innescato il panico. L'uomo che ha sparato, di carnagione chiara, è fuggito in sella a uno scooter dileguandosi tra i viali. Adesso è caccia all'uomo con la polizia che indaga per trovare l'uomo che ha esploso i colpi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA