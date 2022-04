Parto record a Firenze, 13 specialisti per un cesareo complicato: «Mamma e figlia stanno bene»

Parto record a Firenze. Ben 13 medici con diverse specializzazioni per un unico parto. Dall'ostetrico al cardiologo, dall'anestesista al neonatologo, tutti concentrati e a lavoro per far nascere una bambina alla 36esima settimana che pesava poco meno di 3 chili. Un vero e proprio record considerando che ai dottori si è aggiunto anche un mediatore culturale per portare ad esito felice un parto cesareo molto complesso: e che, fortunatamente, è andato a buon fine.

Come riportato da Repubblica, l'equipe guidata Rodolfo Gordigiani, vicedirettore della struttura di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, diretta da Anna Franca Cavaliere, si è costituita ieri mattina, 12 aprile, in urgenza all'ospedale ed ha portato a termine il parto cesareo su una partoriente con gravi problemi di salute.

L'intervento è stato eseguito in sala operatoria dove, nel caso la paziente avesse avuto un arresto cardio circolatorio, sarebbero state disponibili tutte le attrezzature cardiologiche necessarie, non presenti in sala parto. Oltre all'equipe medica, in sala operatoria era presente anche un mediatore linguistico culturale in quanto la partoriente non parlava l'italiano.

A richiedere l'intervento multidisciplinare, è stata proprio la delicatissima situazione di salute della donna, complicata anche dalla presenza di diabete gestazionale che ha obbligato ad anticipare la nascita.

«È davvero straordinario come in alcuni momenti - dichiara Gordigiani - quel lavoro che diamo per scontato e a volte percepiamo come routinario, quando viene svolto in forma coordinata fra più team di eccellente livello (ostetricia, cardiologia, anestesia, neonatologia), può permettere a una madre affetta da una grave cardiopatia, di dare alla luce il suo piccolo con minor rischio possibile. Oggi il dipartimento materno infantile della Toscana centro e nello specifico l'ostetricia ginecologia di Torregalli - conclude - ha raggiunto un livello di eccellenza a Firenze che può rassicurare i cittadini, anche più fragili, nell'affrontare il momento del parto con una sicurezza fino a ieri non scontata».

La bimba sta bene e resterà in terapia intensiva ancora nei prossimi giorni. Anche la mamma sta bene, al momento è nel reparto Utic, l'unità di terapia intensiva cardiologica.

