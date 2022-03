Sbanda con la Panda: morto davanti alla moglie, lei grave all'ospedale

Tragedia a Montespertoli, Firenze. Un grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, sulla via Volterrana Sud: una Panda ha sbandato e, a bordo, c'era un uomo, che è deceduto sul colpo, e sua moglie che è rimasta gravemente ferita, ora in ospedale.

Come riporta la Nazione, la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine ma sembra che il mezzo abbia sbandato in maniera autonoma: non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Castelfiorentino e i vigili del fuoco di Petrazzi.

