Omicidio choc a Livorno, 23enne uccide il papà a coltellate e chiama i carabinieri: «L'ho ammazzato, ora tocca a me»

Uccide il papà a coltellate e chiama i carabinieri in stato di choc: «È morto, sono stato io. E ora mi ammazzo». Il dramma familiare si è consumato in via Paganini a Livorno. Il presunto assassino è un giovane di 23 anni. L'uomo ucciso ne aveva 57.

L'omicidio: cosa è successo

La telefonata ai carabinieri è arrivata alle 3 di notte di venerdì 3 febbraio. I militari sono intervenuti e hanno trovato il ragazzo seduto sulla panchina di un parco, poco distante da casa. Era ferito e in stato di agitazione. Per telefonono aveva espresso la volontà di volersi suicidare. È stato arrestato con l’accusa di omicidio e al momento è piantonato in ospedale.

Ancora da verificare il movente del delitto e l’arma con la quale il giovane ha ucciso il padre, riporta Il Tirreno. Il cadavere del padre era invece sul letto dell'appartamento al sesto piano, in una pozza di sangue. I soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 09:24

