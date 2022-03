Chiede di lasciare libero il passaggio per l'ambulanza: aggredita una dottoressa del 118

Aggredita durante l'orario di lavoro per motivi futili. E' quanto successo ad una dottoressa del 118 all’esterno del Centro Vesalio di Grosseto. Come riporta la Nazione, la donna, che lavora al Pronto soccorso del Misericordia, ha raccontato ai colleghi di aver subito «una vera e propria aggressione sia verbale che fisica». Tutto è partito da un uomo che voleva parcheggiare la sua auto in prossimità dell’ingresso del Centro sanitario, proprio dove stava per uscire l’ambulanza giunta sul posto per soccorrere una persona in difficoltà.

L'uomo, 45enne, avrebbe reagito malamente alle parole con cui la dottoressa lo invitava a fare attenzione, richiamandolo al dovere civico di lasciare libero il passaggio per consentire il soccorso a una persona che si era sentita male. Secondo la dottoressa del 118 poteva essere di ostacolo al corretto deflusso del mezzo di soccorso e per tale ragione interagisce con la persona alla guida dell’automobile.

L’uomo sarebbe sceso e dopo aver inveito contro la dottoressa l’avrebbe afferrata per le spalle e buttata per terra. La vittima ha riportato la dolorosa frattura scomposta di ulna e radio che ha reso necessaria una ingessatura praticata dai medici del Pronto soccorso, dove la dottoressa è stata portata con la stessa automedica a bordo della quale era arrivata al Vesalio.

Dopo aver trascorso metà pomeriggio e sera in ospedale per l’ingessatura del braccio, questa mattina presenterà formale denuncia.

