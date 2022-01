Morta Silvia Maestrelli, l'enologa originaria di Firenze aveva 54 anni

Il mondo vinicolo è in lutto per la scomparsa di Silvia Maestrelli. La nota enologa e imprenditrice, originaria di Firenze, aveva 54 anni ed è morta lo scorso 28 gennaio a Milano, dopo una lunga malattia.

Silvia Maestrelli, nata e cresciuta a Firenze, si era poi trasferita prima a Milano e poi sull'Etna, dando un nuovo slancio alla produzione vinicola siciliana sulle pendici del vulcano. Classe 1967, Silvia Maestrelli proveniva da una famiglia di imprenditori: come riporta La Nazione, il padre Moreno era stato prima titolare della Cartotecnica Maestrelli di Sovigliana e poi era diventato proprietario della Tenuta di Villa Petriolo a Cerreto Guidi (Fi).

Ad annunciare la morte di Silvia Maestrelli è stata la stessa Tenuta di Fessina, l'azienda vitivinicola da lei fondata nel Catanese. «Con grande dolore comunichiamo che Silvia ci ha lasciato. Sei stata un faro ed un esempio per tutti noi, attraverso la tua sensibilità e la tua gentilezza ci hai insegnato cosa voglia dire sacrificio e passione, amore per un lavoro e cura per le cose care. Hai creato un progetto e nel contempo una casa, un azienda, ma anche una famiglia» - si legge nel post - «Quello che lasci oggi non è solo un ricordo, ma un tesoro, un dono che porteremo con noi per sempre. La tua energia, la tua generosità e la tua forza ci accompagneranno nei momenti più difficili. Ci uniamo alla famiglia e alla figlia Lavinia nel cordoglio. Sappiamo che sei serena lassù, continueremo a portare avanti con orgoglio ed amore i tuoi insegnamenti. Grazie per tutto».

Silvia Maestrelli era stata la prima donna produttrice di vino sulle pendici dell'Etna. Il progetto Tenuta di Fessina era stato avviato nel 2007, insieme al marito Roberto, a Rovittello, frazione di Castiglione di Sicilia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 14:50

