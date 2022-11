Molesta una ragazzina di 15 anni, arriva il padre e lo picchia: denunciato per violenza sessuale

di Redazione Web

Un artigiano di 45 anni è stato denunciato per violenza sessuale dopo aver molestato una ragazza di 15 anni. L'episodio è accaduto in provincia di Arezzo, dove l'uomo in occasione di un pranzo a cui ha preso parte anche la giovane.

La vicenda

La vicenda, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuta nel fine settimana in un centro alle porte di Arezzo durante un pranzo. Stando a quanto ricostruito, l'uomo, un artigiano che partecipava allo stesso momento conviviale, avrebbe avvicinato la ragazzina e l'avrebbe molestata provocando la reazione della 15enne che avrebbe chiamato il padre.

La colluttazione e la denuncia

Ne sarebbe nata una colluttazione tra i due uomini finita, poi, con le scuse da parte dell'uomo. Scuse che non sono servite a evitargli la denuncia da parte della famiglia della giovane che si è rivolta ai carabinieri per riportare la violenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 20:59

