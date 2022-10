Malore in campo durante l'allenamento: grave un calciatore 14enne, operato per un'emorragia L'allenatore della squadra under 14 ha subito capito che il baby calciatore aveva bisogno di soccorsi specialistici





Un ragazzo di 14 anni è ricoverato al Meyer di Firenze dopo essersi sentito male durante gli allenamenti della sua squadra di calcio, a Viareggio (Lucca): il giovane dopo il malore è stato trasportato al Meyer con l'elisoccorso Pegaso, ieri è stato operato e si trova ora in prognosi riservata. Malore improvviso, Andrea Parisotto muore a 49 anni: era un imprenditore molto noto in Veneto L'allenatore della squadra under 14 ha subito capito che il baby calciatore aveva bisogno di soccorsi specialistici e sono stati attivati i soccorsi. Dal campo sportivo l'ambulanza ha trasportato il ragazzino al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia, riporta sempre il quotidiano, ma dopo i primi accertamenti, la tac ha confermato il sospetto di una grave emorragia, il 14enne è stato trasportato al pediatrico fiorentino. Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 14:02

