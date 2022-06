Malore in piscina, grave un ragazzo di 17 anni: «Stava nuotando, è andato a fondo»

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi dopo un malore mentre nuotava in piscina alla Costoli di Firenze. Il ragazzo, di origini marocchine, è entrato in acqua ed ha iniziato a nuotare quando è improvvisamente andato a fondo: soccorso tempestivamente dai bagnini presenti a bordo vasca, è stato riportato sulla banchina. All'arrivo dell'ambulanza è stato stabilizzato e portato in codice rosso al pronto soccorso di Careggi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 19:20

