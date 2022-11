Malore durante gli allenamenti di calcio, baby giocatore morto a 16 anni

Un malore durante gli allenamenti con la sua squadra di calcio, poi la corsa in ospedale e la speranza che il peggio fosse passato. Ma per M.O., un ragazzo di 16 anni, non c'è stato nulla da fare: il giovane calciatore è morto nella serata di giovedì a Laterina, in provincia di Arezzo.

Il malore

Il ragazzo era un giocatore della squadra Juniores dell'Arno Castiglioni Laterina. Intorno alle 18,30 ha avvertito un giramento di testa. Sul posto è arrivata poco dopo un'ambulanza e il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Arezzo dove, però, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è deceduto.

Il cordoglio

Sconvolta la comunità calcistica, che in queste ore sta ricordando il baby calciatore attraverso messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia attraverso i social. Poche parole da parte della società Arno Castiglioni Laterina, colpita dal dolore della perdita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 15:14

