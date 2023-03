«Mia madre morta di infarto, colpa dei soccorsi in ritardo: se fossero arrivati prima si poteva salvare»

di Redazione Web

Una donna di 79 anni è morta in conseguenza di un infarto ma «se l'ambulanza non fosse arrivata in ritardo mi madre si poteva salvare». È la denuncia della figlia, Nika Bassi, che oggi al quotidiano La Nazione denuncia quanto avvenuto alla mamma. Il litorale pisano di notte è infatti sprovvisto di presidi sanitari e le ambulanze in caso di emergenza arrivano da Pisa o da Livorno con tempi di percorrenza piuttosto lunghi.

«Mia madre è morta tra le mie braccia»

Nel caso della settentanovenne, è il racconto della figlia, «l'ambulanza è partita da Pisa e questa tragedia si sarebbe potuta evitare se il litorale non fosse rimasto scoperto di notte». «Mia madre - racconta la figlia - ha avuto un infarto mercoledì sera, mentre si trovava a casa. È svenuta ed è caduta a terra, poi si è ripresa e ha trovato la forza di telefonarmi per chiedermi aiuto».





Sono corsa subito ad aiutarla e l'ho trovata ancora lucida, mi ha detto di aver avuto un infarto, che stava male e che non respirava. Ho chiamato immediatamente l'ambulanza erano le 21.27. Alle 21.38 ho richiamato il 118 per sapere a che punto erano i soccorsi, mi hanno risposto che l'ambulanza era ancora in viaggio. Sono arrivati intorno alle 21.45/21.46, ma era troppo tardi. Mia madre aveva già smesso di respirare. È morta tra le mie braccia».

Croce Azzurra senza sede

Dopo la chiusura della Pubblica Assistenza del litorale pisano, la neonata Croce Azzurra è ancora senza sede e non vi è alcun presidio sanitario attivo in orario notturno e mancano poche settimane all'inizio della stagione turistica che coincide con la festività del primo maggio. «Sul litorale - spiega Marco Lo Cicero, direttore della Pubblica Assistenza di Pisa - d'inverno è attivo il servizio della Pubblica Assistenza di Pisa nel turno diurno 8-20, mentre di notte partono le ambulanze da Pisa o Livorno».

