Un uomo e il suo cane travolti e uccisi dal treno. L'uomo non aveva documenti

Morti sotto un treno. E' la tragedia che ha colpito un uomo e il suo cane che sono stati investiti da un treno alla stazione ferroviaria di Torre del Lago (Lucca). L'incidente risale a venerdì sera e secondo prime informazioni si dovrebbe trattare di un fatto accidentale.

Leggi anche > Pisa, vandali alla Misericordia: devastati gli aiuti per l'Ucraina FOTO

Come riporta la Nazione, l'uomo non è stato identificato, perchè non aveva documenti. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda. Sul posto automedica del 118 (anche se l'uomo è morto sul colpo), carabinieri e la Polfer di Pisa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Marzo 2022, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA