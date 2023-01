Lotteria degli scontrini: in Toscana vinti 365 mila euro. Nel 2022 premi per oltre 2 milioni di euro

La dea bendata della Lotteria degli scontrini ha baciato nelle ultime settimane la Toscana con l’assegnazione di 325 mila euro a 7 fortunati consumatori: 2 premi mensili da 100 mila euro e 5 premi settimanali da 25 mila euro. Sono stati inoltre reclamati da altrettanti esercenti 8 premi settimanali da 5 mila euro. Molti dei vincitori hanno dichiarato che al momento del ritiro della raccomandata hanno pensato si trattasse di una sanzione e di essere quindi rimasti stupefatti e increduli di avere, al contrario, vinto un premio.

Diverse le curiosità legate al futuro utilizzo dei premi riscossi: una giovane coppia riscatterà parte del mutuo necessario all’acquisto della casa; una studentessa universitaria vorrebbe avviare un’attività in proprio al termine degli studi; dei genitori destineranno l’importo al figlio che di recente ha perso il lavoro; dei nonni sosterranno il pagamento degli studi ai nipoti. Un esercente invece, titolare di un’attività abbastanza conosciuta a Firenze, ha affermato di voler esporre un cartello con l’annuncio della vincita. Fa sorridere il fatto che alcuni vincitori, recatisi presso l’Ufficio dei Monopoli per la Toscana per le necessarie operazioni di reclamo, hanno salutato i funzionari ADM dicendo “Speriamo di rivederci”. La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionate le procedure, autorizzerà gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite. Per la cronaca nel 2022 l’Ufficio dei Monopoli per la Toscana ha registrato 115 vincite (58 acquirenti e 57 esercenti) per un ammontare pari a 2.305.000 euro, tra cui 7 vincite da 100 mila euro e 51 da 25 mila.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 21:32

