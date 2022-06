Donna picchia un uomo a calci e pugni: «Voleva rubarle la borsa». Il video fa il giro del web

Probabilmente un diverbo, forse un tentativo di scippo. Non è chiara la motivazione che ha portato a una violenta lite in strada sugli Scali d'Azeglio, a Livorno. Il filmato in poche ore ha fatto il giro del web, divenendo virale su tantissime piattaforme social. Protagonisti sono un uomo e una donna.

Livorno, donna reagisce all'aggressione

Lui sembra aver in mano una borsa, il che farebbe pensare al tentativo di rapina. Lei reagisce, con rabbia. Nelle loro vicinanze una persona a bordo di uno scooter che non interviene. La donna colpisce l'uomo con calci e pugni, sbattendolo contro un'auto. Una difesa efficace, con l'uomo che ha la peggio.

Scippare una donna inizia ad essere rischioso. Oggi a Livorno. Si noti che un uomo in scooter si è dato di nebbia invece di aiutarla. pic.twitter.com/t7GKDs5ZZg — Laura Baglioni #quellarobalì😜 (@BaglioniLaura) June 27, 2022

Le reazioni

Le immagini hanno subito provocato le reazioni del web. Sui social in tantissimi hanno commentato e condiviso il filmato. Tra chi elogia la performace della donna, capace di mettere al suo posto il presunto aggressore, e chi invece se la prende con le persone che non sono intervenute per difenderla. «Impensabile che nessuno faccia nulla per fermarli», scrivono su Facebook.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA