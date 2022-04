Lego store, i mattoncini più famosi del mondo sbarcano a Firenze. Ecco dove e quando

I mattoncini Lego sono pronti a sbarcare a Firenze. Nel capoluogo toscano aprirà un nuovo Lego Store. I mattoncini che hanno fatto parte dell’infanzia di ogni bambino, ma anche del divertimento di tanti adulti, stanno per inondare di colori Firenze. Dopo l'appuntamento annuale al TuscanyHall con Bricks in Florence, la mostra di enorme successo al Museo degli Innocenti «I love Lego», che ha accolto più di 30mila visitatori, ecco che in via Calzaiuoli, a due passi dal Duomo e da Ponte Vecchio, aprirà il primo negozio ufficiale.

Così proprio lì dove per anni c’è stata la casa della Disney, che ha deciso di chiudere i battenti del proprio store fiorentino e di puntare sulle potenzialità del web, arriverà la leggendaria azienda di giocattoli la cui gestione in Italia, Spagna, Francia e Portogallo fa capo al gruppo di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta e che gestisce anche gli store di Kiko, Gucci, Starbucks, Victoria's Secret. Quello fiorentino, di prossima apertura, sarà il 27esimo store in Italia.

Intanto, in città, l'attesa sale. Ma anche la curiosità è tanta: chi passeggia in via dei Calzaiuoli non può non fermarsi davanti al pannello di mattoncini multicolori che strizza l'occhio con un saluto in bianco e nero ai fiorentini e ai turisti: «Ciao Firenze» si legge sotto il brand.

Resta ancora un mistero quando ci sarà l'inaugurazione del negozio. Ma i lavori procedono serrati dietro il pannelo che avvisa della nuova apertura. E finalmente, a breve, anche Firenze avrà il suo negozio ufficiale dei mattoncini più amati del mondo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 17:39

