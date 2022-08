Jonathan, dimesso dall'ospedale e morto il giorno dopo: indagati quattro medici e un infermiere

Ci sono cinque indagati per omicidio colposo per la morte di Jonathan Gaddo Giusti, il ragazzo di 31 anni deceduto a casa sabato 6 agosto circa due giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. Quattro medici e un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura nel fascicolo aperto per omicidio colposo.

Jonathan il giovedì si era presentato in ospedale per un dolore al torace, ma era stato dimesso. Il giorno dopo però si è nuovamente sentito male, ma stavolta il malore gli è stato fatale ed è morto, forse stroncato da un infarto. A dire di più sulla sua morte sarà l'autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni: la procura di Prato ha infatti nominato due consulenti per effettuare l'esame autoptico sul suo cadavere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Agosto 2022, 16:34

