Si schianta in scooter contro un cinghiale: morto un uomo di 47 anni. Dramma vicino a Firenze

Tragico incidente stradale ieri sera, venerdi 3 febbraio, in Mugello nel Fiorentino. Poco dopo le 23:00, sulla via Bolognese, all'altezza del Carlone, un uomo di 47 anni alla guida di uno scooter di grossa cilindrata è morto in seguito allo scontro con un cinghiale che si trovava sulla carreggiata.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto contro il grosso animale è stato molto forte. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo non si è accorto dell'animale perché situato dietro una curva. La vittima è stata sbalzata a diversi metri dall'urto con il cinghiale e ha riportato delle ferite mortali. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne, i carabinieri e il personale Anas per il ripristino della strada.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 10:19

