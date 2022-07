Tragico frontale vicino Pistoia, morti padre e figlio: avevano 67 e 26 anni

Brutto incidente stradale ieri sera dopo le 23 in Toscana a Pescia (Pistoia). Padre e figlio, di 67 e 26 anni, sono morti nello scontro frontale tra due autovetture avvenuto in via Romana. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle auto le persone coinvolge nello schianto, la polizia stradale e i sanitari del 118.

Portate in ospedale poi una donna di 63 anni e una bambina di 12: non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio. Lo scontro, spiega La Nazione, è avvenuto tra una utilitaria e un suv: sull'utilitaria viaggiavano le due vittime, il figlio alla guida, il padre al suo fianco, la moglie sul sedile posteriore. Sul suv c'erano invece una coppia e la bambina di 12 anni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA