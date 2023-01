Autobus si schianta contro 5 auto parcheggiate: paura a Firenze. Il video dell'incidente diventa virale

Un autobus scuote la serata fiorentina. Attorno alle 22:00 di venerdì 13 gennaio, un bus in transito si è schiantato contro cinque auto parcheggiate. Il frastuono assordante ha spaventato i residenti di via Baccio da Montelupo, a Firenze, scesi in strada per vedere cosa fosse accaduto. E il video dei danni dell'incidente è diventato virale sui social network.

Nessun ferito

L'autobus urbano ha centrato i mezzi che erano parcheggiati sul lato destro della strada, colpendoli con la parte anteriore destra. Diversi i danni sia per il mezzo pubblico che per le auto. Sono stati gli abitanti della zona a chiamare i vigili urbani e il 118. Il bus era in servizio, quando improvvisamente si è andato a schiantare sulle auto ferme. Fortunatamente le persone a bordo del mezzo non hanno riportato conseguenze gravi e hanno comunque rifiutato le cure mediche. Nessuna conseguenza di rilievo per l'autista del mezzo.

Il video virale

A documentare quanto accaduto è stata la pagina Instagram Welcome to Florence, che ha pubblicato un video delle conseguenze dell'incidente, con un paio di auto in particolare colpite sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Una brutta sorpresa per i proprietari delle cinque auto quando sono scesi in strada per constatare i danni. Nell'incidente sono stati spostati verso il centro strada anche alcuni cassonetti. Le auto sono state poi rimosse e così anche il bus, che ha riportato anche la parziale rottura del vetro e della porta anteriori. Adesso la polizia municipale indaga sulla dinamica dell'incidente e sul motivo per cui l'autista abbia perso il controllo del mezzo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 10:10

