Lascia la sigaretta accesa, il letto va a fuoco: grave un 86enne a Firenze

Un uomo di 86 anni è rimasto gravemente ustionato nell'incendio del suo letto mentre dormiva e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. Nella serata di martedì 1 febbraio i carabinieri della compagnia di Pontassieve (Firenze) sono intervenuti, a seguito di una segnalazione, nella frazione di Santa Brigida, presso l'abitazione di un pensionato poiché si era sviluppato un principio d'incendio che aveva interessato il letto in cui l'anziano giaceva. La causa verosimilmente è da ricondursi a un mozzicone di sigaretta lasciato acceso.

I vicini di casa, accortisi dell'accaduto per via dell'intenso fumo sprigionatosi, hanno spento le fiamme con l'acqua e successivamente hanno rinvenuto l'anziano, ancora cosciente, nel bagno dell'appartamento. L'uomo è stato trasportato da personale del 118, intervenuto insieme ai vigili del fuoco del locale distaccamento, presso il pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita con ustioni di secondo e terzo grado sul 60% del corpo. Nessun danno all'abitazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 09:30

