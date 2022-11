Incendio in casa, le fiamme lo avvolgono mentre dorme: Stefano muore a 59 anni

di Redazione Web

Ennesimo incendio in appartamento finito in tragedia. Stefano Sguanci è morto tra le fiamme divampate all'interno di casa sua a Capraia Fiorentina, in provincia di Firenze. L'uomo di 59 anni trovato senza vita nella mattinata di domenica 13 novembre dai vigili del fuoco, al terzo piano di una palazzina.

La macabra scoperta

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e, una volta domanto l'incendio, hanno fatto la macabra scoperta. All'interno dell'abitazione si trovava l'uomo e per lui non c'è stato più niente da fare. L'incendio si è sviluppato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco insieme con i carabinieri dopo l'allarme lanciato da alcuni dei residenti dello stabile che intanto è stato evacuato per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Divorato dalle fiamme

Nessuno dei condomini del palazzo andato a fuoco è rimasto ferito, tutti sono stati evacuati in tempo prima che le fiamme raggiungessero gli altri appartamenti. La casa di Stefano Sguanci, invece, è stata completamente distrutta dalle fiamme e, al suo interno, è stato ritrovato l'uomo che è morto mentre dormiva. In tutto sono tre le famiglie che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, a riferirlo è il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti, sulla sua pagina Facebook. Gli abitanti del palazzo, inagibile dopo il rogo, hanno trovato ospitalità da parenti e amici. I carabinieri e i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di capire i motivi che hanno scatenato l'incendio.

