Incendio in una casa famiglia: gravissima una 17enne intossicata dal fumo

Un incendio è divampato nella notte in una casa famiglia in località Masotti, in provincia di Pistoia. Il rogo è scoppiato nella cameretta di una giovane di 17 anni che adesso si trova ricoverata, in gravissime condizioni, perché rimasta intossicata dal fumo.

La ricostruzione

Stando a quanto raccolto finora, le fiamme sono divampate dalla cameretta all'interno della struttura dove la 17enne era ospite. Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco e soccorritori che hanno fatto evacuare tutte le persone presenti in quel momento all'interno della struttura. Ad avere la peggio è stata proprio la giovane che è stata trasportata in gavi condizioni all'ospedale. Tutti gli altri ospiti della casa famiglia, nel frattempo trasferiti in un'altra struttura protetta della provincia di Pistoia, se la sono invece cavata senza conseguenze.

I soccorsi

I soccorsi sono stati tempestivi: vigili del fuoco, carabinieri e polizia sono intervenuti subito e hanno individuato la stanza da cui era divampato l'incendio trovando al suo interno la ragazza intossicata dal fumo: il personale sanitario del 118 le ha praticato le prime manovre di primo soccorso, rianimandola, prima di caricarla in ambulanza e condurla all'ospedale di Pistoia. L'adolescente sta lottando tra la vita e la morte e la prognosi è ancora riservata.

Le indagini

Sull'incidente, che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco fino a notte inoltrata, indagano i carabinieri di Pistoia. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, neppure quella che all’origine dell’incendio possa esserci un atto volontario.

