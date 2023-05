Incendio in appartamento a Firenze: evacuata la palazzina, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

di Redazione Web

Incendio a Firenze in via Bolognese: sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti poco dopo mezzogiorno per il divampare delle fiamme nell'appartamento al secondo piano di un condominio. I soccorsi hanno evacuato con prontezza la palazzina e sono entrati all'interno dell'abitazione, invasa dal fumo e dal rogo.

Incendio in appartamento a Firenze

I soccorsi si sono messi in moto dopo l'allarme lanciato dai condomini attorno alle 12:20 di oggi, lunedì 22 maggio. I pompieri sono entrati all'interno dell'appartamento - invaso dal fumo - per iniziare la ricerca di eventuale presenza di persone e iniziare l'opera di spegnimento.

Sul posto è intervenuta anche un'autoscala e un altro mezzo a supporto ed è stato necessario l'intervento della polizia municipale per il blocco della circolazione. Non ci sono persone rimaste ferite, ma a scopo precauzionale è stato richiesto la presenza del personale sanitario. In corso le operazioni raffreddamento e di minuto spegnimento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 14:29

