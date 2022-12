Uomo travolto da un treno, dramma nel grossetano alle prime ore del mattino

Una persona, della quale non si conoscono ancora le generalità, è morta investita da un treno regionale tra Scarlino e Gavoranno, nel Grossetano. È successo poco dopo le 7. Il treno investitore era diretto da Grosseto a Pisa. Sono in corso i rilievi e la circolazione è stata prima interrotta in entrambe le direzioni e dalle 9:30 è stato riaperto un binario. Attivato un servizio di bus sostitutivi tra Campiglia (Livorno) e Grosseto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA